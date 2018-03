A partire dall'imminente Fashion Show a Disneyland, tante iniziative in tutto il mondo per omaggiare quella che è diventata un'icona pop

Era il 18 novembre 1928 quando veniva proiettato il primo cortometraggio su Topolino al Colony Theatre di New York City. A partire dalla prossima settimana, la Disney dedicherà, fino al 2019, un intero anno di festeggiamenti al novantesimo compleanno di Mickey Mouse. Si comincia il 7 marzo con un fashion show a Disneyland, ispirato proprio alla personalità di Topolino.

I festeggiamenti Disney per i 90 anni di Topolino

Gli abiti della nuova collezione del brand “Opening Ceremony“, disegnata dagli stilisti Carol Lim e Humberto Leon, sfileranno a Disneyland lanciando “Mickey the True Original”, celebrazione di Topolino a livello globale. In onore dell’icona nata dalla matita di Walt Disney ben 90 anni fa, i due designer hanno creato una serie di capi che andranno in passerella durante “The Happiest Show on Earth“, con uno show che chiuderà gli eventi dedicati alle Fashion Week di tutto il mondo.

Il cortometraggio di Steamboat Willie, che ha dato i natali al personaggio Disney incantando bambini e adulti di tutto il mondo, tornerà presto sul grande schermo. L’Abc, il prossimo autunno manderà in onda uno show tv dedicato al compleanno di Topolino, con la collaborazione di molte star del cinema, e Disney Channel aprirà la prossima stagione degli Emmy Award con alcuni corti sull’anniversario.

Festeggiamenti anche per Minni, inseparabile compagna di Topolino. Anche lei, che ha recentemente ricevuto una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, compie 90 anni e la Disney la inserisce sulle passerelle dei prossimi eventi. Collaborazioni con noti marchi della moda metteranno in luce l’impatto di Mickey Mouse su passato, presente e futuro.