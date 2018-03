Una presentazione davvero originale per l'artista!

Laura Pausini, per presentare il suo ultimo lavoro, “Fatti sentire”, che uscirà il 16 marzo in tutto il mondo, ha invitato la stampa specializzata a bordo di un aero per una presentazione davvero originale!

La Pausini ha voluto invitare i giornalisti italiani per una conferenza stampa a effetto a bordo di un Airbus 320 dell’Alitalia sulla tratta Milano – Roma per presentare loro il suo tredicesimo album di inediti. A bordo dell’aereo ci sarà anche qualche posto riservato al fan club mondiale di Laura.

La tracklist di “Fatti sentire”

1 Non è detto

2 Nuevo

3 La soluzione

4 E.STA.A.TE

5 Frasi a metà

6 Le due finestre

7 Fantastico

8 No River is Wilder

9 L’ultima cosa che ti devo

10 Un progetto di vita in comune

11 Il caso è chiuso

12 Zona d’ombra

13 Francesca (Piccola aliena)

14 Il coraggio di andare