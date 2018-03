Tutto facile per i Reds, che doveva solo mantenere il 5-0 ottenuto all'andata in trasferta contro il Porto

Dopo un weekend funestato dalla tragedia della morte di Davide Astori, il calcio torna a far parlare di sé per le questioni di campo, con i primi match di ritorno degli ottavi di Champions League. A conquistarsi i quarti di finale, come da pronostico, sono stati Liverpool e Real Madrid, che hanno avuto vita facile dopo i risultati dell’andata.

I blancos, nella gara di ritorno, si sono imposti per 2-1 al Parco dei Principi, mentre ai Reds è bastato uno 0-0 per confermare il risultato del match vinto in Portogallo.

Liverpool-Porto 0 – 0 FINALE (aggr. 5 – 0)

PSG-Real Madrid 1 – 2 FINALE Marcatori: 7′ s.t Ronaldo (RM), 25′ s.t. Cavani (PSG), 35′ s.t. Casemiro (RM). (aggr. 2 – 5)