I bianconeri ribaltano il risultato nel secondo tempo con i suoi attaccanti argentini, dopo il vantaggio inglese firmato Son

Juventus v Tottenham

Rimonta da sogno. Dopo un primo tempo complicatissimo, che la aveva vista chiudere in svantaggio, la Juventus compie l’impresa sul campo del Tottenham, ribaltando il risultato con le reti di Higuain e Dybala nel giro di tre minuti, guadagnandosi il pass per i quarti di finale a Wembley. Ennesima grande notte europea per gli uomini di Allegri, che vanno a caccia della terza finale in quattro anni.

Nell’altra gara di stasera, sconfitta indolore per il Manchester City, che perde 1-2 in casa contro il Basilea, dopo aver certificato la qualificazione nella gara d’andata in Svizzera.

Manchester City-Basilea 1 – 2 FINALE Marcatori: 8′ p.t. Gabriel Jesus (MC), 17′ p.t. Elyounoussi (B), 27′ s.t. Lang (B). (aggr. 5 – 2)

Tottenham-Juventus 1 – 2 FINALE Marcatori: 39′ p.t. Son (T), 18′ s.t. Higuain (J), 21′ s.t. Dybala (J). (aggr. 3 – 4)