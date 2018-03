La donna, che da ieri non è più sedata e si trova ancora in terapia intensiva, sarà seguita costantemente dagli psicologi

Antonietta Gargiulo, moglie di Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso le due figlie di 8 e 14 anni prima di suicidarsi a Cisterna di Latina, ha saputo della tragica fine delle sue bambine.

Alcuni familiari, coadiuvati da un team di psicologi dell’ospedale San Camillo, hanno informato la donna sull’intera dinamica dei fatti.

Antonietta Gargiulo è uscita dal coma

Antonietta, che da ieri non è più sedata e si trova ancora in terapia intensiva, sarà seguita costantemente dagli psicologi. Non potrà quindi essere presente al funerale delle figlie in programma domani.