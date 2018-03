Google stringe un accordo con la Nintendo per celebrare il Mario Day, per una settimana Mario segnerà il percorso su Maps

La Nintendo ha stretto un accordo con Google per festeggiare i 33 anni di Super Mario. A partire dal 10 marzo, data un cui cade il Mario Day, a guidarvi su Google Maps per una settimana non sarà un’anonima freccetta ma l’idraulico più famoso dei videogiochi con il suo piccolo go-kart rosso.

Super Mario alla guida di Google Maps

Per lasciarvi indicare la strada da Mario basta solo un aggiornamento dell’app Maps, disponibile sia per iOS che per Android. Da quel momento la solita freccetta sul vostro percorso si trasformerà in Super Mario sul suo kart. Il servizio sarà disponibile per una settimana a partire dal Mario Day, che si celebra convenzionalmente il 10 marzo per la somiglianza tra l’abbreviazione “Mar 10” e il nome Mario.

Scouting out a new course… Wherever you go today, share with #MarioMaps pic.twitter.com/KSqN7e9Wyq — Google Maps (@googlemaps) 10 marzo 2018



Per l’occasione è stato lanciato l’hashtag #MarioMaps e GoogleMaps, con un tweet, invita gli utenti a postare screenshot dei propri percorsi, guidati da Super Mario. Un piccolo omaggio di Google al famoso idraulico, che ha divertito intere generazioni di amanti dei videogiochi.