La Guarnieri è morta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Di origine siciliana e militante del Carroccio dal 2001, fu eletta prima cittadina nel 2010

Si è spenta, dopo una lunga malattia, l’ex sindaca di Albenga e neo eletta alla Camera, Rosy Guarnieri. Il segretario della Lega ha voluto ricordarla con un post su Facebook: “Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù”.

La politica aveva 65 anni e danni combatteva contro un male incurabile. Era leghista della prima ora ed era stata eletta alla Camera. La Guarnieri è morta all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona). Di origine siciliana e militante del Carroccio dal 2001, fu eletta prima cittadina nel 2010.

Rosy Guarnieri, l’ex sindaca di Albenga

“Oggi è un giorno tristissimo per tutti noi. Rosy ci mancherà: la famiglia della Lega perde una grande donna, il cui coraggio e determinazione, nella vita e in politica, rimarranno per noi di esempio per sempre”, ha affermato Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega in Liguria.

“Ci ha salutato questa mattina, ha avuto il tempo di festeggiare la sua vittoria ma lottava da tempo contro una malattia bastarda la nostra ex sindaco di Albenga eletta alla Camera”, ha detto il segretario nazionale durante la consegna degli attestati della Scuola politica del Carroccio a Milano.

Foto da Twitter.