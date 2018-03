Un'altra della coppie formatasi a Uomini e Donne è "scoppiata"

È finita la storia d’amore tra Alessandro D’Amico e Alex Migliorini nata dentro lo studio di Uomini e Donne. Dopo un periodo in cui i fan della coppia si erano insospettiti per la mancanza di foto che li ritraevano insieme sui loro profili social, a rompere per il primo il silenzio è stato Alex.

Sembra dunque che l’ex corteggiatore non sia più innamorato e che quel sentimento che si era acceso sotto la luce dei riflettori si è piano piano spento, e trasformato in qualcos’altro. Ecco cosa ha scritto Alex:

Sempre su Instagram è arrivato il pensiero di Alessandro:

Non mi interessa giustificarmi con il “pubblico” , semplicemente voglio indirizzare questo messaggio ad un’ unica persona: purtroppo l’unica cosa che non riusciamo a gestire nella nostra vita sono le emozioni. Tutti possiamo trovarci in situazioni che ci fanno stare bene, bene davvero, e poi incredibilmente con il tempo renderci conto che le stesse situazioni in cui davvero credevamo, purtroppo, non erano la felicità.

In questi casi la nostra unica arma è il coraggio. Sarebbe bello se si venisse apprezzati per questo: per il fatto di non avere paura di chiudere qualcosa che, seppur sia stato bellissimo, non è più quello che ci fa stare bene. Sarebbe molto semplice fingere per convenienza o per abitudine, ma io non sono questo. Quello che c’é stato é tutto vero e sentito, però purtroppo la quotidianità mi ha portato a capire che le cose non erano come pensavo che fossero. Ho sempre un affetto e una grandissima stima per te, che sei stato una delle cose belle della mia vita. E una cosa bella è una gioia per sempre, comunque vada