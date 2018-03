Bea Åkerlund, la stravagante stylist di Madonna, firma la nuova collezione Ikea

A metà fra un boudoir e una favola visionaria, arriva da Ikea la collezione Omedelbar. La firma dei nuovi elementi d’arredo è di Bea Åkerlund, la stylist diventata famosa per aver creato i look iconici di Madonna ma anche di Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Britney Spears e Fergie. “Volevo che fosse divertente, riconoscibile e accessibile a tutti”, ha spiegato la designer. E non si può dire che non sia così

Com’è la collezione Omedelbar di Ikea

Fuori dagli schemi, eclettica e stravagante la collezione si compone di 35 elementi. Dai vasi a forma a cilindro in vetro a poltrone e lenzuola in perfetto stile gotico, dalle ciotole a forma di corona a cuscini che imitano labbra carnose, dal baldacchino in tullé total al black alle scatole portaogetti dentro a vecchi libri tutto rispecchia lo stile inconfondibile di Bea Åkerlund. Dettagli rock e glamour per una collezione che sarà disponibile on line e negli store da marzo in edizione limitata.

Foto Foto





























Credit foto: Ikea.com