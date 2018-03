I giallorossi ribaltano l'1-2 dell'andata nella sfida con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Montella passa a Manchester

Una notte da sogno. Con una partita attenta e cinica, la Roma passa il turno in Champions League, guadagnandosi i quarti di finale grazie a una rete di Edin Dzeko, decisivo come non mai, a inizio ripresa. Un grande momento per gli uomini di Di Francesco, che tornano a raggiungere la seconda fase a eliminazione diretta a dieci anni dall’ultima volta, quando la squadra allora allenata da Spalletti perse con il Manchester United.

United che, nella sua sfida, è stato eliminato dal Siviglia dell’aeroplanino Vincenzo Montella, che ha azzeccato la mossa vincente nel secondo tempo, inserendo Ben Yedder, autore di una doppietta che vale l’accesso ai quarti.

I risultati degli ottavi

Manchester United-Siviglia 1 – 2 FINALE (aggr. 1 – 2) Marcatori: 29′ e 33′ s.t. Ben Yedder (S), 39′ s.t. Lukaku (MU).

Roma-Shakhtar Donetsk 1 – 0 FINALE (aggr. 2 – 2) Marcatori: 7′ s.t. Dzeko (R).