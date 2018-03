Il film sarà distribuito sia in 2D sia in 3D

Arriverà nelle sale il 15 novembre “Animali fantastici: i crimini di Grindelwald“, il secondo capitolo della nuova saga cinematografica legata al mondo di Harry Potter, nata dalla penna di JK Rowling. Il protagonista è ancora una volta il magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne), alle prese con il malvagio stregone Gellert Grindelwald (Johnny Depp) e le sue nefaste intenzioni.

Dopo “Animali fantastici e dove trovarli”, Scamander si trova a Parigi, dove dovrà contrastare il malvagio stregone Gellert Grindelwald che si è liberato dalla prigione del Macusa, il ministero della magia americano, per scappare in Europa. L’intento di Grinderlwald è uno solo: riunire dei maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici.

A dargli questo incarico è un inedito e giovane Albus Silente (cui presta il volto l’attore Jude Law): i fan di “Harry Potter” vedranno così una versione particolare del futuro preside di Hogwarts.

Il film, diretta da David Yates, sarà distribuito sia in 2D sia in 3D.