Per la palette della prossima stagione, Pantone propone tonalità romantiche ma anche energiche

Tinte romantiche ma anche sature e brillanti per la primavera/estate 2018. Pantone ha reso nota la palette di nuances scelte per la prossima stagione pensando davvero a tutti. Il nuovo Fashion Color Report che Pantone realizza ogni sei mesi basandosi sui trend del momento, punta alla sperimentazione e al desiderio di mescolare con estro tonalità diverse per dare vita a qualcosa di nuovo.

Da un confronto fra i professionisti del settore e i consumatori, sono state 12 le nuances scelte dall’azienda americana. Tinte vivaci ma anche pastello che riattualizzano cromatismi visti in passato in un’ottica che mira a sdradicare gli accostamenti classici per crearne di nuovi. Pantone suggerisce per questa stagione il coraggio di osare e di esprimersi con nuances a contrasto per creare mix originali ed inediti che sappiano comunicare energia e voglia di novità.

Le 12 tonalità scelte da Pantone per la primavera-estate 2018

Si parte da cinque tonalità romantiche e rilassanti: Blooming Dahlia, un rosa evocativo dal fascino dicreto; Pink Lavender, mix di rosa e viola che ispira serenità e quiete; Almost Mauve, delicato e quasi impalpabile; il sofisticato e semplice Ash Rose che vira verso una nuance intensa; Rapture Rose, un rosso rosato dal tono accattivante; Nile Green, un verde tenue che rinfresca gli accostamenti con le altre tonalità.

Anche nuances vibranti nella palette studiata da Pantone per la stagione primavera/estate 2018. Cherry Tomato per esempio è un rosso-arancio che esplode energico e vivace. Si aggiungono: Blue Palace, un blu acceso e luminoso, Meadwow Lark, un giallo estroverso e gioioso che si abbina alla tonalità più pungente del Lime Punch; Spiced Apple è una tonalità di rosso che vira verso il marrone diventando calda e avvolgente; Ultraviolet, una tonalità di viola nuova e intrigante.

Alle 12 nuove colorazioni se ne aggiungono 4 classiche che fanno da base per creare uno stile personale. Pantone propone: Sailor Blue, un blu marine; Harbor Mist, un grigio-tortora; Warm Sand, un color sabbia rilassante e Coconut Milk, un bianco a metà fra la tonalità neutra e l’avorio.

Credit foto: Pantone.com