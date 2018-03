L'ex conduttrice di Forum, torna con un nuovo programma ideato da Maurizio Costanzo

Rita Dalla Chiesa torna su Rete 4 alla conduzione di Ieri Oggi Italiani. Il nuovo programma Mediaset ideato da Maurizio Costanzo racconterà la storia, la società, il costume del Bel Paese avvalendosi di rari documenti d’epoca e delle testimonianze degli ospiti in studio. Il primo dei nove appuntamenti è previsto per il 19 marzo. Il programma andrà in onda ogni lunedì in seconda serata.

“Quello che mi interessa è fare un programma rilassante e garbato, senza troppa adrenalina. In seconda serata, quando la gente ha magari già visto un film, cenato o guardato altro in tv e ha voglia di tranquillità, magari di fare un tuffo nel passato, ma con un sguardo sempre puntato sull’attualità. E questa potrebbe essere una gradevole alternativa”, ha dichiarato Rita Dalla Chiesa raccontando l’idea di Ieri Oggi Italiani.

Gli argomenti di Ieri Oggi Italiani

Saranno la famiglia, l’amore, lo sport, lo spettacolo, il cinema gli argomenti del programma condotto dall’ex padrona di casa di Forum. Nel corso delle puntata ospiti come Lory Del Santo, Totò Schillaci, Sandro Piccinini, Catherine Spaak, Irene Pivetti, Barbara Bouchet, Orietta Berti e Sandra Milo, racconteranno il loro punto di vista sul passato e sul presente dell’Italia ripercorrendo i fatti salienti della storia del Paese.

Presente in studio anche Maurizio Costanzo, non solo nel ruolo di ideatore del format ma anche di interlocutore che riporterà un ricordo personale legato al tema trattato di volta in volta.”Mi piaceva l’idea di una conduttrice che sapesse mettere insieme ricordi, prospettive e testimonianze. Rita Dalla Chiesa mi è sembrata un’ottima scelta”, ha detto Costanzo.