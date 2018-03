Per la festa del papà, il centro commerciale Forum di Palermo organizza un laboratorio creativo

Confezionare e decorare con le proprie mani una cravatta per il proprio papà. E’ possibile con il laboratorio ludico/creativo organizzato da Forum Palermo. L’appuntamento è per lunedì 19 marzo a piazza Fashion (dalle 15.30 alle 20), dove sarà allestita un’area laboratorio arricchita da una divertente scenografia a tema e da una serie di postazioni con tavoli e sedie dove saranno ospitati bambine e bambini.

I piccoli, sotto la direzione di alcuni animatori, potranno dare libero sfogo alla loro fantasia utilizzando vari tipi di materiali come carta, tessuti, colori, tempere e perline per confezionare una originale cravatta, accompagnata da un biglietto di auguri personalizzato, da donare al proprio papà.

Quest’anno Forum Palermo per la festa del 19 marzo ha ritagliato uno spazio anche ai genitori, nelle ore in cui i bambini saranno impegnati a realizzare le loro opere, i papà avranno la possibilità di partecipare ad un corso base gratuito per la degustazione di vini.