La serie andrà in onda su Rai2 alle 21.15

Mercoledì 21 marzo alle 21.15 andrà in onda su Rai2 la seconda puntata della serie “Il cacciatore“.

“Il Cacciatore”, primo episodio della seconda puntata

Il primo episodio si intitola “Un pm da marciapiede”. I primi otto mesi di indagini sul latitante Nico Farinella non hanno prodotto risultati. Tuttavia un colpo di scena ravviva le indagini: viene ucciso un uomo per strada e una testimone fornisce l’identikit del killer. Si tratta proprio di Farinella. Saverio sarà chiamato a risolvere il caso. Nel frattempo Bagarella e Vincenzina ricevono la visita di Nunzio Scalera, ex sicario del capomafia con una passione non nascosta per le filosofie orientali. Invece Tony Calvario viene coinvolto nella compravendita di alcuni appartamenti.

“Il Cacciatore”, secondo episodio della seconda puntata

Il secondo episodio si intitola “Un giorno perfetto”. Grazie al supporto dei carabinieri, Saverio si mette sulla tracce di Farinella. Ma non è solo la magistratura a minacciare il clan di Bagarella: a Villabate la famiglia Di Peri vuole prendere il controllo del mandamento. Di conseguenza Bagarella interviene lanciando l’ultimatum ai Di Peri.