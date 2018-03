Xi è stato anche confermato a capo della potente Commissione centrale militare, mantenendo così la "trinità": segreteria generale del Partito, presidenza della Repubblica e della Commissione centrale militare.

C’è la riconferma per Xi Jinping, eletto per un secondo mandato come presidente della Repubblica popolare cinese dal 13esimo Congresso nazionale del popolo.

Xi Jinping potrebbe mantenere la carica a vita

I 2.970 delegati, riuniti nella quinta riunione plenaria, si sono espressi con voto unanime per il secondo mandato di Xi che, nel giuramento, si è impegnato “a difendere la Costituzione” e a essere “leale verso il Paese e la sua gente”.

E durante la cerimona si è assistiti ad una nuova procedura: ha tenuto la mano sinistra sul testo emendato dalla riforma che ha rivisto ben 21 articoli e il braccio destro alzato con la mano chiusa a pugno: ciò per enfatizzare l’autorità e per manifestare il rispetto verso la Carta fondamentale.