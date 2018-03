"È l’azienda che più mi rappresenta, mi affascina e mi rende orgoglioso", ha scritto su Twitter

A sorpresa Max Biaggi torna in sella all’Aprilia. Il 46enne non correrà ma sarà il nuovo ambasciatore nel mondo per la casa di Noale. A volte ci sono legami indissolubili ed è proprio quello che il pilota romano ha con l’Aprilia.

Max Biaggi campione del Mondo con l’Aprilia

Ad annunciare la novità è lo stesso ex campione del Mondo su twitter: “È l’azienda che più mi rappresenta, mi affascina e mi rende orgoglioso”. Biaggi con l’Aprilia ha vinto cinque Mondiali: tre in 250 (dal 1994 al 1996) e due in Superbike (2010 e 2012).