Le scelte del CT per le sfide amichevoli contro Inghilterra e Argentina, con tanti nomi per il futuro azzurro

Scelte ben precise, con un occhio al futuro. Dalle convocazioni del CT della Nazionale di calcio Luigi Di Biagio per le due amichevoli con Inghilterra e Argentina emerge la volontà di guardare con molta attenzione ai migliori giovani del campionato, tanto da convocare, in anticipo sulla tabella di marcia più ottimistica, Patrick Cutrone, centravanti del Milan rivelazione di questo campionato. Prima chiamata anche per Gian Marco Ferrari, che si è messo in evidenza con la Sampdoria.

Come previsto, è tornato a vestire la maglia azzurra anche Gigi Buffon, che aveva lasciato dopo la tragedia sportiva di Italia-Svezia, con la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, ma si è messo a disposizione del nuovo progetto tecnico, in attesa di decidere se continuare o meno al termine di questa stagione. Con lui anche Giorgio Chiellini, mentre per il rientro di De Rossi bisognerà attendere. Questo l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Buffon, Gianluigi Donnarumma, Mattia Perin.

Difensori: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Matteo Darmian, Mattia De Sciglio, Alessandro Florenzi, Gian Marco Ferrari, Daniele Rugani, Leonardo Spinazzola, Davide Zappacosta.

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura, Bryan Cristante, Roberto Gagliardini, Jorginho, Marco Parolo, Lorenzo Pellegrini, Marco Verratti.

Attaccanti: Andrea Belotti, Patrick Cutrone, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Simone Verdi.