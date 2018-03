"Ci stiamo vedendo, amore forse al momento è un parolone", ha detto parlando di Monte

Ospite di Domenica Live è stata anche una delle ultime eliminate dell’Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto. La D’Urso ha voluto parlare con lei in privato sul rapporto con l’ex fidanzato, più volte ospite della conduttrice.

“Io sono stata molto chiara con lui, gli ho detto che io entravo all’Isola da single”, dice Paola Di Benedetto. “Ci sono rimasta male perché lui ha parlato di tradimento”.

“Non ci devi rimanare male perché lui è rimasto ferito. Da me non ha mai parlato di tradimento, il bacio che vi siete scambiati prima di partire per l’Isola l’aveva illuso. Dopo venti giorni quello che ha visto l’ha fatto rimanere male, ci può stare”, dice la D’Urso.

“La relazione è finita perché è scemato il sentimento da parte mia. Ci siamo baciati il primo gennaio perché sono un essere umano e può succedere”, commenta a quel punto Paola che al momento si sta frequentando con Francesco Monte.

Quando la D’Urso ha parlato di una nuova storia d’amore lei ha ridimensionato: “Ci stiamo vedendo, amore forse al momento è un parolone”.