Alla fine Alessandro Di Battista ha svelato il suo prossimo futuro. Durante una diretta su Facebook fa sapere che, come annunciato, andrà in America il primo giugno ma aggiunge anche che scriverà reportage per il Fatto Quotidiano.

Alessandro Di Battista scriverà reportage per il Fatto Quotidiano

“Scriveremo un po’ di reportage per il Fatto Quotidiano e per la web tv Loft realizzeremo dei documentari: andremo da giugno a dicembre in California, poi andremo in Messico: andremo a raccogliere idee e proposte, per raccontare la periferia del mondo”.