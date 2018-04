Se vivete in città il cui nome fa riferimento al sesso, potrete ricevere un accesso illimitato a vita ai contenuti del più grande portale online porno che esista. La decisione è stata presa "per compensare anni di derisione"

Finalmente si potrà andare orgogliosi del nome della propria città, anche se questo è un chiaro riferimento al sesso. Il più grande portale online di contenuti per adulti ha deciso di regalare un abbonamento illimitato, a vita, agli abitanti di città dal nome ambiguo che troppo spesso sono stati derisi per i riferimenti porno.

È il momento della rivincita. “Per compensare anni di derisione – scrive il sito per adulti -, abbiamo deciso di nominare questi posti speciali del mondo #PremiumPlaces e regalare loro la cosa migliore che abbiamo da offrire: l’accesso gratuito ai nostri fantastici contenuti Premium a vita. Per rendere questi fortunati residenti più orgogliosi delle loro radici e rendere un po’ invidioso il resto del mondo“.

D’ora in poi, abitanti di città e paesi italiani come Sesso in provincia di Reggio Emilia, La Vagina in Toscana, La Sega vicino Venezia, la senese Orgia e Belsedere potranno andare fieri delle proprie origini. Per ricevere l’abbonamento, bisogna prima registrare il proprio paese sulla mappa interattiva creata dal portale.