Dalla manifestazione fieristica 'Campi è Fiera' sino all'evento 'Selvaggia: la festa delle erbe' in scena in Toscana

Sagre, mostre, eventi e tanto altro animeranno il weekend in Toscana. Regione che fa delle specialità enogastromiche e locali, ma soprattutto della tradizione, i suoi punti forti. Ecco in programma gli eventi principali che si svolgeranno dal 13 al 15 aprile.

Toscana, la manifestazione ‘Campi è Fiera’

Inizia oggi la terza edizione dell’evento ‘Campi è Fiera – La Fiera del Bello‘, una grande manifestazione fieristica che si svolge in centro città a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Si tratta di un evento tanto atteso dove sarà possibile trovare prodotti della tradizione locale, oggetti innovativi di tipo industriale, servizi alle imprese, mobili, artigianato internazionale, prodotti agroalimentari e tanto altro.

Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Facebook di Campi è Fiera.

Toscana, la ‘Sagra del Cacciatore’

Arriva a Certaldo (FI) la ‘Sagra del Cacciatore‘ in programma il 13-14-15, 20-21-22 e 25 aprile. Fiori all’occhiello della sagra sono la lepre e il cinghiale: due specie di cacciagione da abbinare con prodotti pregiati al fine di soddisfare il palato. Nel menù proposto si possono trovare altri piatti come polenta al ragù di cinghiale, penne ai funghi, carciofi fritti e vari tipi di carne alla brace. Il tutto accompagnato da vini pregiati come il Chianti oppure il classico rosso toscano.

Toscana, il ‘Florence Bike Festival’

Dal 13 a 15 aprile torna la sesta edizione di ‘Florence Bike Festival‘, che celebra Firenze sui pedali.

Un weekend che sarà caratterizzato da un inedito campionato di ebike-cross, dedicato tra l’altro a Gino Bartali. Quest’anno il serpentone dei 3mila partecipanti si snoderà dal piazzale Michelangelo verso la Fiesole, per poi addentrarsi nel Mugello fino alle salite più impegnative e giungere al traguardo sulla salita di via Salvati, resa celebre dai Mondiali di Ciclismo 2013.

Novità anche sul fronte De Rosa Granfondo Firenze: oltre alla nuova panoramica griglia di partenza, il percorso riprende il Lago di Bilancino e inverte la rotta rispetto alle scorse edizioni. In più introduce nuovi tratti impegnativi. Un percorso tra colline, montagne, distese d’acqua, suggestive arrampicate e discese da brividi, in grado di richiamarepartecipanti da tutta Italia e oltre confine.

Toscana, il ‘Tonfano Street Food’

Una tre giorni all’insegna del gusto che si svolgerà da venerdì 13 aprile a domenica 15 aprile a Tonfano, Pietrasanta (in provincia di Lucca). Lo Street Food sarà caratterizzato dai migliori food truck e da meravigliose cucine su ruota che proporranno tantissimo cibo per tutti i gusti. La pagina Facebook dell’evento.

Toscana, il ‘Festival Irlandese’

Il ‘Festival Irlandese‘ prenderà il via a Carrara Fiere, in provincia di Massa Carrara, da venerdì 13 a domenica 15 aprile. Sarà un’occasione per conoscere le tradizioni, la musica, l’enogastronomia ed il folkore dell’Irlanda.

In questa seconda edizione, il pubblico potrà partecipare ad una serie di attività, che vanno dai matrimoni celtici all’allegria delle danze irlandesi e celtiche, dalla bellezza delle mostre fotografiche a quelle degli antichi strumenti a corde e a fiato, dalle rievocazioni storiche ai divertentissimi giochi tipici come il tiro alla fune o la gara della yarda di birra, dalla scuola d’armi al villaggio Celtico. Da non perdere i concerti di alcuni tra i più rappresentativi gruppi musicali internazionali provenienti direttamente dall’Irlanda e dal variegato mondo celtico.

Inoltre, il Festival sarò un modo per degustare le prelibatezze del ricco repertorio enogastronomico irlandese: come il manzo e lo stinco alla birra scura, le grigliate tipiche irlandesi, le zuppe tradizionali, il salmone affumicato, i formaggi tipici alle erbe, i dolci alle mele ed altre delizie annaffiate dalla famosa birra scura e i distillati Irlandesi.

Toscana, mostra ‘Mercato biennale Azalea’

La mostra ‘Mercato biennale Azalea‘ avrà luogo a Borgo Mozzano, in provincia di Lucca, il 14 e 15 aprile.

Presenta un vasto campionario di piance e fiori, permettendo al visitatore di conoscere tutte le novità del settore e di ammirare gli allestimenti realizzati lungo le vie del paese. Inoltre vengono organizzati una serie di eventi collaterali per conoscere meglio i prodotti tipici locali.

Toscana, ‘Selvaggia: la festa delle erbe’

L’evento è organizzato dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana e si svolgerà sabato 14 e domenica 15 aprile. Protagoniste indiscusse sono le erbe. Per conoscerle bisogna visitare le cinque piramidi allestite nella Piazza delle Erbe, in cui sarà possibile ammirare le varie specie. A ciò si accompagnano i numerosi stand gastronomici che permetteranno di degustare alcuni piatti tipici della zona, come la ‘minestrella’ di Gallicano o la ‘zuppa’ di Castiglione.

Inoltre si proiettano presso la Rocca Ariostesca filmati che spiegheranno l’uso delle erbe. In più i ristoranti, su indicazione degli organizzatori, preparano piatti e menù tematici ispirati alla manifestazione.

Domenica è possibile partecipare fin dal mattino ad escursioni guidate in cui partecipare alla raccolta degli ‘erbi’. Sul palco, allestito sotto il Loggiato Porta, si svolgono talk show con ospiti importanti e cooking show con grandi chef. Invece in Piazza dell’Erbe, si svolge un ‘Mercatino delle erbe’ con stand in cui acquistare erbe officinali e prodotti tipici.