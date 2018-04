Immediata la denuncia del comitato Antirazzisti del Piceno che richiede provvedimenti disciplinari. Ma il prof si difende: "Non mi stavo riferendo a Hitler"

Sono due i protagonisti dell’assurda web-story che sta scatenando accese polemiche sui social. Uno è morto e non ha bisogno di molte presentazioni. Ѐ nato, 129 anni fa, nella giornata di oggi. E si chiama Adolf Hitler. L’altro è vivo (e forse neppure molto scosso dalla bufera di insulti). Si chiama Felice Spicocchi ed è il vicepreside dell’istituto agrario Ulpiani di Ascoli Piceno.



Il docente, questa mattina, ha avuto la geniale idea di augurare al Führer un piacevole compleanno. “Centoventinove auguri di buon compleanno”, ha scritto su un post Facebook, pubblicato e poi in rimosso dal suo profilo. E ha persino tradotto gli auguri in tedesco.

La denuncia degli Antirazzisti Piceni

Internet non perdona. Infatti, anche se il post è stato prontamente cancellato da Spicocchi, gli auguri non sono sfuggiti alla gogna mediatica. E l’episodio è stato immediatamente registrato dal Comitato Antirazzisti del Piceno. “L’Italia è una Repubblica democratica e antifascista”, esordisce la nota di protesta dell’associazione. L’istanza sollevata è semplice e perfettamente coerente. Adolf Hitler è definito come l’emblema incarnato della negazione di tutti i principi democratici. E ci sono addirittura andati piano. L’Italia, pertanto, fondata su valori democratici, non può permettere che chi manifesta aperta simpatia per Hitler rivesta un ruolo pubblico. Soprattuto se il ruolo pubblico in questione è addirittura quello di educare gli studenti. Si richiedono, pertanto, immediati provvedimenti nei confronti del vicepreside. Anche l’ANPI locale ha definito la provocazione (ammesso che lo fosse) “vergognosa e inaccettabile”.

La difesa del docente: “Non mi riferivo a Hitler”

Felice Spicocchi, intanto, non tace. Anzi. Ha scelto proprio tutt’altra strategia di difesa. E, mentre i profili Facebook di mezza Italia gli puntano il dito contro, il docente si appella all’ANSA. “Ho solo voluto fare gli auguri a una persona nata 129 anni fa”, spiega cristallino. Una persona che non sarebbe affatto Adolf Hitler, ma un tale Colmar Walter Hahn, fotografo berlinese nato il 20 aprile. Di 129 anni fa. Una coincidenza (s)fortunata per Spicocchi. Infatti, il docente precisa: “Si tratta di una persona di cui ammiro le opere artistiche”. Se fosse vero, il vicepreside dell’Ulpiani sarebbe tra i pochi in Italia (e nel resto del mondo) a conoscere il nome di Hahn. Il fotografo non ha neppure una pagina di riferimento Wikipedia in una lingua diversa dal tedesco. Poi, probabilmente preoccupato di non aver blaterato abbastanza assurdità, Spicocchi prosegue: “Non sono certo di sinistra, ma questo è un granchio colossale”. Chissà per quale motivo ha voluto fare questa specificazione.

Ad ogni modo, tutti ci auguriamo che Spicocchi volesse riferirsi sul serio al semisconosciuto Walter Hahn. Soprattutto perché, proprio in queste ore, si sta celebrando – a Ostritz, in Germania – un inquietante festival dedicato alla memoria di Hitler. Un evento drammaticamente intitolato SS. Qualcuno prenderà in giro il post del docente. Qualcun altro scherzerà su una sconvolgente (e inverosimile) festa di compleanno organizzata in un paesello tedesco di 3mila anime. Ma, su episodi come questi, nessuno dovrebbe sorridere.