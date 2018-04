La scossa è stata registrata alle 11:48. Il terremoto è avvenuto a un chilometro a sud-est di Acquaviva Collecroce

Fortissima scossa di terremoto in Molise: ad avvertirla sono stati gli abitanti di Termoli e di tutta la costa della regione. A San Giacomo degli Schiavoni, tutti sono scappati di casa, spaventati dalla violenza del sisma. La scossa, di magnitudo 4.2 secondo l’Ingv, è stata sentita anche in Abruzzo, fino a Pescara.

La grande paura

La scossa è stata registrata alle 11:48. In particolare, il terremoto è avvenuto a un chilometro a sud-est di Acquaviva Collecroce. Coinvolte anche diverse zone di Campania e Puglia e di gran parte del Centrosud. Polizia, vigili del fuoco e Protezione civile sono all’opera per verificare se il sisma abbia provocato danni. “Ho appena parlato con il sindaco di Guardialfiera (Campobasso), hanno sentito la scossa ma non c’è nessun problema, ha detto il presidente uscente della Regione Molise Paolo Frattura.