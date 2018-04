Incontrerà prima alle 11 Pd e poi il M5S prima di andare a chiedere, molto probabilmente, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella più tempo per chiudere l'intesa tra i due gruppi politici

Nuovo giro di consultazioni per il presidente della Camera Roberto Fico. Vedrà di nuovo il Pd, alle 11, e M5S, alle 13. Servirà per capire se i due partiti confermano l’apertura del dialogo prima di andare a chiedere, molto probabilmente, al presidente della Repubblica Sergio Mattarella più tempo per chiudere l’intesa.

Di Maio e Martina più vicini

Luigi Di Maio spera nel Pd all’interno del quale, però vi sono forti divisioni: da un lato Maurizio Martina e l’ala ‘governista’, dall’altro i renziani che non accettano il M5S.

Fico chiederà altro tempo

Il tempo, però, è tiranno e Mattarella deciderà se concedere qualche giorno in più che però potrebbero divenire oltre 6 visto che il Pd in attesa vorrebbe decidere se appoggiare o meno il M5S durante la direzione che per ora sembra confermata il 2 maggio.

E poi all’orizzonte c’è il risultato elettorale del Friuli, visto come ad una nuova prova di forza della Lega e Silvio Berlusconi.