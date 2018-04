Il ragno, appartenente alla razza 'Gaius villosus', è morto per la puntura di una vespa

Una puntura di vespa si è rivelata fatale per il ragno più anziano al mondo. Si tratta di una femmina di 43 anni di ‘Gaius villous‘, scoperta nel 1974 nella riserva di North Bangulla, nell’Australia sud-occidentale e denominata dai ricercatori ‘Numero 16‘.

A dare l’annuncio della sua morte sono stati gli studiosi dell’Università Curtin di Perth, sulla rivista Pacific Conservation Biology.

Australia, l’identikit del ‘Gaius villosus’

Denominato “ragno a porta-trappola”, il Gaius villosus vive in buchi nel terreno coperti da una ragnatela e il suo morso non è letale per l’uomo, ma alquanto doloroso.

‘Numero 16’ venne scoperta dalla ricercatrice Barbara York Main.“La sua vita notevole ci ha permesso di studiare ulteriormente il comportamento del ragni a porta-trappola e le dinamiche della popolazione”, ha affermato la ricercatrice Leanda Mason.

Il precedente record di longevità per un ragno apparteneva a una tarantola messicana di 28 anni.