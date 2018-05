“Amatori Parma Rugby, profondamente sconvolta, si trova costretta a comunicare che è scomparsa l’atleta Rebecca Braglia”. Con questo annuncio il presidente Daniele Ragone, il consiglio e “tutta la famiglia bluceleste esprimono un costernato e profondo dolore per l’improvvisa perdita di una ragazza straordinaria, nonché giocatrice molto amata e stimata, che in questi anni di attività sportiva ha tanto contribuito alla crescita e allo sviluppo del rugby femminile in Emilia-Romagna”.

Non sono mancati i messaggi di cordoglio giunti anche sul profilo del padre, Giuliano, che ha costantemente aggiornato gli utenti sulle condizioni della figlia. “Oramai la Medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca”: questo è il post del 30 aprile, che annunciava la fine ormai imminente ormai la tragica fine; fino al messaggio odierno: «Ringrazio tutti, ora Rebecca è nella Casa del Padre e prega per tutti coloro che le sono stati vicini con la preghiera». Anche su Twitter era stato coniato l’hashtag #ForzaRebecca per far sentire tutto il sostegno ai familiari della giovane.