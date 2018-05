A causa delle pessime condizioni del tempo su tutto l'arco alpino, dalla Francia al Veneto, e di una tempesta di neve ad alta quota, sono morte 14 persone

Il ponte del primo maggio si è trasformato in tragedia sulle Alpi. A causa delle pessime condizioni del tempo su tutto l’arco alpino, dalla Francia al Veneto, e di una tempesta di neve ad alta quota, sono morte 14 persone, tra cui 7 italiani. Altre 10 persone, tuttora ricoverate, sono rimaste ferite. Alcune di loro sono in pericolo di vita.

I 7 italiani morti ad alta quota

Sono 5 gli italiani morti durante gli incidenti avvenuti negli scorsi giorni sulle Alpi, a loro devono aggiungersi due soccorritori. La causa della morte è il grave stato di assideramento nel quale si trovavano. A perdere la vita sono stati: la nota guida alpina di Como, Mario Castiglioni, di 59 anni, che da anni organizzava escursioni in montagna con la moglie bulgara, Kalina Dalmyanova, – deceduta anche lei in ospedale – e tre soci esperti del Cai di Bolzano. Il commercialista di Bolzano, Marcello Alberti, di 53 anni, e la moglie Gabriella Bernardi di 52, direttrice delle risorse umane presso l’azienda Thun. L’insegnante Elisabetta Paolucci, 44 anni, anche lei di Bolzano.

A loro devono aggiungersi i 2 esperti scialpinisti del Soccorso alpino Dolomiti bellunesi, morti sull’Antelao, in Veneto. Enrico Frescura e Alessandro Marengon stavano attraversando la parte finale del Canale Oppel, quando sono scivolati per alcune centinaia di metri. Altri tre alpinisti, che stavano risalendo il canale, hanno dato l’allarme ma per i due giovani non c’è stato niente da fare, se non recuperare i loro cadaveri.

L’incidente più grave

Il bilancio più alto riguarda l’incidente avvenuto lungo il percorso della Haute Route, nella zona della Pigna d’Arolla. 14 persone, divise in due gruppi di 10 e di 4, erano partite domenica mattina dal rifugio di Des Dix, per percorrere il noto itinerario scialpinistico che collega Chamonix con Zermatt. Tra queste, 6 persone sono morte e 4 sono ancora ricoverate in gravi condizioni. Altri tre escursionisti si trovano in condizioni gravissime, a causa di un forte stato di ipotermia negli ospedali del Canton Vallese, Berna e Losanna.