Lo annuncia con una nota il Ministero per i Beni Culturali. La Toscana è la regione che cresce di più con il 43,44%, seguita poi da Lazio, Puglia, Friuli e Umbria

Musei italiani da record nel primo tremestre del 2018. Sono 8.960.833 i visitatori dei luoghi della cultura statali nei primi tre mesi del 2018, ossia il 23,33% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Lo annuncia con una nota il Ministero per i Beni Culturali: “Un risultato amplificato dalla sempre maggior presenza del MiBACT e dei musei autonomi sui social attraverso gli account @museitaliani”. Si tratta del principale “veicolo delle campagne mensili che invitano il pubblico a fotografare e rilanciare sui social immagini di opere presenti nelle collezioni statali collegate a un tema proposto, che per questo mese di maggio sarà il design con l’hashtag #artdesign”.

Basti pensare che solo nel 2017 si è registrato il record di 50 milioni di visitatori.

Musei italiani, il Lazio al primo posto

Il Lazio detiene il primato per numero di visitatori con 4,7 milioni di biglietti staccati, mentre la Toscana è la regione che registra una crescita con il +43,44%, seguita dalla stessa regione laziale (+30,89%), Puglia (+23,15%), Friuli (+19,17%) e Umbria (+16,75%). Migliorano Basilicata (+15,7%) e Campania (+10,2%).