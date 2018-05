Si teme la tragedia. Sulla scena, secondo i media locali, un'enorme nube di fumo

Le immagini della scena mostrano un denso fumo nero fluttuare dal relitto in fiamme. Ѐ un C-130 Hercules, un aereo militare precipitato in Georgia, nei dintorni dell’aeroporto di Savannah. Si teme la tragedia. Il numero delle vittime è incerto, ma una tv americana riferisce di almeno due morti.

Sono numerosi i testimoni. Tutti avrebbero riferito ai media locali di aver visto l’aereo precipitare a terra attorno alle 12 locali (circa le 17 in Italia). Sulla scena vi sarebbero ambulanze e servizi d’emergenza. Un C-130 può trasportare fino a 90 persone. Non c’è certezza sul numero dei passeggeri a bordo: secondo fonti locali, sarebbero stati in 5.

