Quattro persone ai domiciliari. Si tratta dell'ex deputato Marco Forzese, del direttore e della responsabile legale dell'Ispettorato e di un ex consigliere del Comune di Catania. Ci sono anche altri 5 indagati

Un’inchiesta sull’Ispettorato del Lavoro di Catania ha portato all’arresto, ai domiciliari, di quattro persone da parte della Guardia di Finanza. Sono accusate di corruzione continuata, soppressione di atti, falsità materiale e ideologica di atti pubblici.

Arrestato il direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Catania

Tra i destinatari del provvedimento Domenico Amich, direttore dell’Ispettorato e la responsabile legale, l’ex deputato regionale Marco Forzese (eletto nella scorsa legislatura nel Mpa e poi passato per Udc, Megafono e Centristi per la Sicilia); Antonino Nicotra, 59 anni, ex consigliere del Comune di Catania per Forza Italia.

Chi sono i 5 indagati

Per gli altri cinque indagati – tra cui il direttore sanitario dell’Asp di Catania, Franco Luca, due professionisti e due imprenditori – il Gip ha emesso un provvedimento di interdizione dalla professione. L’inchiesta della Procura distrettuale di Catania si basa su indagini della guardia di finanza compiute tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018.