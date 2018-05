Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, ha rivolto un appello al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, perché non lasci l'accordo con l'Iran sul nucleare

Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, ha rivolto un appello al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump perché non lasci l’accordo con l’Iran sul nucleare. Si correrebbe il pericolo di una guerra.

Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo di guerra”

Parlando alla Bbc, Guterres ha definito il trattato del 2015 come una “importante vittoria della diplomazia” e pertanto andrebbe tutelato al massimo. Dal suo appello al presidente Usa emerge tutta la tensione che si respira in questo periodo e riferendosi ancora una volta all’accordo ha detto: “Non dovremmo cancellarlo, a meno che non abbiamo una valida alternativa ad esso”. La preoccupazione maggiore è quella di una guerra imminente. “Ci aspettano tempi pericolosi“, ha detto Guterres.