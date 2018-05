Il sequestro è avvenuto intorno alle 20 presso la sede del Comitato internazionale della Croce Rossa a Mogadiscio

Un’infermiera tedesca è stata rapita da un gruppo armato in Somalia. Il sequestro è avvenuto intorno alle 20 presso la sede del Comitato internazionale della Croce Rossa a Mogadiscio. La Croce Rossa somala si è messa in contatto con le autorità locali per cercare di ottenere il rilascio della donna.

Somalia, O’Malley: “Preoccupati per la nostra collega”

Daniel O’Malley, vice capo della delegazione del Cicr in Somalia, esprime profonda preoccupazione “per l’incolumità della nostra collega”, aggiungendo che “si tratta di un’infermiera impegnata ogni giorno a lavorare per salvare vite e migliorare le condizioni di salute di alcune tra le fasce più vulnerabili della popolazione del Paese”.