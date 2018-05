Il duo Campedelli-Canton su Ford Fiesta comanda la 102^ edizione della Targa Florio: Crugnola, Scandola, Nucita e Andreucci inseguono

Palermo oggi è ritornata a pulsare grazie all’emozionante Targa Florio (giunta alla sua 102^ edizione), una delle gare automobilistiche più antiche al mondo e patrimonio unico, come la Mille Miglia, del nostro stivale.

Simone Campedelli e Tania Canton prendono il comando della gara grazie allo scratch nella PS1 “Blutec”.

Sulla loro Ford Fiesta R5 Orange 1 Racing hanno fatto registrare gli 2’16”7 , sfrecciando e vincendo di fatto la prova-spettacolo d’apertura, in un percorso di circa 2 km nei paraggi dello Stabilimento Blutec di Termini Imerese.

Più indietro

Andrea Crugnola e Danilo Fappani (anche loro su Ford Fiesta R5) devono accontentarsi della seconda posizione, in lieve ritardo dal duo vincente Campedelli-Canton; terzi invece, a 1”2, Umberto Scandola e Guido D’Amore sulla Skoda Fabia R5 della Daytona Race.

Medaglia di legno, per così dire, conquistata dalla coppia siciliana Andrea Nucita-Marco Vozzo al timone della Hyundai i20 R5 del team Phoenix, mentre per i campioni italiani (e 10 volte vincitori della Targa Florio) Paolo Andreucci e Anna Andreussi, distanti 3”4 alla guida della loro Peugeot 208 T16 ufficiale, ma anche autori del miglior tempo registrato nello shakedown (test mattutino svoltosi a Trabia).

La storicità della Targa

Emozionante, calorosa e sentita la partecipazione della gente che in massa si è recata a Piazza Verdi (piazzale antistante il Teatro Massimo di Palermo) per assistere alla cerimonia di partenza della Targa; presenti amatori, addetti ai lavori, professionisti ed appassionati: il tutto è stato condito dalla passione comune per una manifestazione che affonda le proprie radici nella storia stessa della città di Palermo e dei luoghi siciliani, nella profonda volontà (di piloti e spettatori) di riconoscere e dare continuità alla propria identità culturale che si manifesta nella Targa Florio, la corsa automobilistica più antica al mondo.

Le autorità presenti

Tra le autorità presenti oggi alla manifestazione, il presidente dell’Automobile Club Palermo (organizzatore della Targa in partnership con l’Automobile Club D’Italia) Angelo Pizzuto, il senatore e membro del Comitato Esecutivo dell’ACI Carlo Vizzini, l’assessore regionale allo Sport Sandro Pappalardo, l’onorevole Alessandro Aricò, il vicesindaco di Palermo Sergio Marino, il direttore generale delle attività sportive ACI Marco Ferrari e Daniele Settimo, Presidente della Commissione Rally ACI Sport.