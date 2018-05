Secondo gli agenti l'uomo era noto alle forze dell'ordine per problemi psichiatrici. Esclusa per il momento la pista terroristica

Terrore e sangue nei pressi della stazione dell’Aja, in Olanda, dove tre persone sono state ferite da un uomo che ha accoltellato al grido “Allah akbar“. L’aggressore, che ha colpito la prima persona in un bar per poi uscire e ferire le altre due, è stato poi fermato dalla polizia, dopo essere stato ferito alle gambe con dei colpi di arma da fuoco.

Secondo gli agenti l’uomo era noto alle forze dell’ordine per problemi psichiatrici. Il giornale online Omroep West ha pubblicato un video in cui si vede un uomo scappare in strada ed essere raggiunto da vari agenti di polizia, uno dei quali in bicicletta e altri in auto e moto, i quali sparano più volte contro di lui.

#olanda#Olanda: il video mostra il momento in cui la polizia spara alle gambe all’uomo che ha ferito a coltellate tre persone a L’Aja pic.twitter.com/n1ZyDFSdcn — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 5 maggio 2018

Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo è entrato dapprima in un locale, il Nova, nella piazza Johanna Westerdijkplein, vicino alla stazione Hollands Spoor, dove ha cominciato a colpire ripetutamente al collo un avventore. In seguito sarebbe uscito e si è avventato su due passanti. La polizia è quindi intervenuta per bloccarlo sparandogli in una gamba.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale, ma non è ancora chiara la gravità del loro stato di salute. La polizia dell’Aja su Twitter parla di “incidente” e riferisce che la persona arrestata le “è nota in relazione a comportamenti squilibrati“. Sembra per il momento esclusa, di conseguenza, la pista del terrorismo di matrice islamica.