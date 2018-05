Andrea Diliberto è morto stamattina nello stabilimento Tonutti Tecniche Grafiche Spa di Fagagna, sono ancora da accertare le cause dell'incidente

Andrea Diliberto, giovane operaio di Caltanissetta, è morto stamattina in un incidente sul lavoro avvenuto nello stabilimento Tonutti Tecniche Grafiche Spa di Fagagna, in provincia di Udine. Il 32enne si era trasferito in Friuli da pochi mesi, in cerca di lavoro.

Udine, operaio siciliano schiacciato da un muletto

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente in cui il ragazzo è rimasto schiacciato da un muletto. A dare l’allarme al 112 sono stati i colleghi di Diliberto mentre cercavano di aiutarlo. Il personale sanitario, che ha raggiunto immediatamente il posto con un’ambulanza e un’automedica, ha tentato il possibile per salvare il giovane ma le ferite riportate erano troppo gravi e non c’è stato nulla da fare. I vigili de fuoco e i carabinieri sul posto stanno ancora conducendo indagini.