Il leader iraniano ha ribadito la volontà di non proseguire con l'accordo sul nucleare del 2015 se in cambio non ci saranno "solide" garanzie della controparte europea

Il discorso di Donald Trump sul trattato nucleare con l’Iran costituisce “una minaccia per il popolo iraniano e il suo governo”. Lo afferma Ali Khamenei, Guida suprema iraniana, aggiungendo che l’Iran non avrà più alcun vincolo con l’accordo nucleare del 2015 se in cambio non ci saranno “solide” garanzie della controparte europea.

“Adesso, dite di voler continuare l’accordo sul nucleare con i tre paesi europei – continua Khamenei – ma io non ho fiducia in questi tre Paesi. Se volete concludere un accordo, allora dovete ottenere delle garanzie concrete, altrimenti domani faranno la stessa cosa che hanno fatto oggi gli Stati Uniti”.

Accordo sul nucleare, la posizione della stampa iraniana

La stampa iraniana prende posizione sul tema del nucleare. Il quotidano Kayhan, collocandosi sulla stessa scia del leader iraniano Khamenei, attacca Trump, reo di aver “demolito l’accordo nucleare” e, dunque, “è giunto il momento di dargli fuoco”. “L’Iran sarà unito e resisterà”: titola così il giornale conservatore Javan. “È tempo di unità e non di condannare gli altri, è l’occasione per un rinnovamento dell’Iran. Il nostro slogan ‘La morte in America’ non è solo uno slogan – gli Stati Uniti sono effettivamente morti ai nostri occhi”, si legge peraltro nell’editoriale.

Aria di scetticismo aleggia tra alcuni media conservatori, i quali esprimono una certa perplessità sulla capacità del governo iraniano di salvare l’accordo con l’aiuto delle potenze europee. “L’Europa non ha la capacità di salvaguardare l’accordo sul nucleare”, scrive infine il quotidiano Farheekhtegan.

Accordo sul nucleare, Aiea: “Iran rispetta gli impegni”

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha confermato la serietà da parte dell’Iran di rispettare “gli impegni relativi al nucleare” previsti dall’accordo con le grandi potenze. Yukiya Amano, direttore dell’organismo Onu, ha sottolineato in una nota che “l’Iran è sottoposto al più vigoroso regime di verifica nucleare al mondo” e che l’accordo del 2015 ha comportato “un aumento notevole delle verifiche”.

Accordo sul nucleare, Tajani: “Trump ha sbagliato”

Antonio Tajani, presidente dell’europarlamento, prende posizione contro Donald Trump, il quale “ha commesso un errore” e, pertanto, “questa scelta non aiuta il processo di pace in Medio oriente e punta all’isolamento degli Usa”.

Accordo sul nucleare, Merkel: “Germania rimarrà vincolata all’accordo”

Angela Merkel ha ribadito la volontà della Germania di rimanere “vincolata” all’accordo nucleare con l’Iran. Per quanto riguarda la decisione di Trump di voler uscire dall’intesa, la cancelliera tedesca ha affermato che si tratta di un fatto “grave”, che “produce preoccupazioni e rammarico”.

Inoltre la Merkel ha insistito sul fatto che Teheran si attenga all’accordo anche in futuro.