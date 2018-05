Due piante identiche sono state portate in una scuola e i ragazzini dovevano prendersi cura di una e maltrattare l'altra. Allo scadere del tempo, la prima cresceva rigogliosa mentre la seconda avvizziva

In una scuola di Dubai è stato provato l’esperimento “Bullizza una pianta“, per risvegliare la coscienza dei ragazzini sulla violenza verbale e fisica. Due piante identiche sono state portate nella scuola e i ragazzini, per 30 giorni, dovevano prendersi cura di una e maltrattare l’altra. Allo scadere del tempo, la prima pianta cresceva rigogliosa mentre la seconda avvizziva.

L’esperimento contro la violenza fisica e verbale

L’esperimento, ideato da Ikea, è durato 30 giorni ed è terminato il 4 maggio, nella Giornata contro il bullismo. I ragazzini coinvolti hanno riempito di carezze, complimenti e parole di incoraggiamento una pianta, mentre l’altra è stata maltrattata e coperta di insulti. Per il resto le due piante hanno ricevuto la stessa quantità di luce, acqua e fertilizzante, l’unica differenza stava, appunto, nelle parole e nell’atteggiamento degli studenti.

Per un mese intero, i ragazzini hanno anche registrato quello che dicevano alle piante, sia di persona che attraverso i social network, in modo che gli alberelli potessero ascoltare le loro parole 24 ore su 24. Dopo 30 giorni, hanno potuto constatare con i loro occhi le conseguenze dei diversi atteggiamenti sulle piante: quella trattata bene aveva una chioma verde e rigogliosa, mentre l’altra appariva malata e con foglie secche. Lo stesso accade in chi subisce atti di bullismo, sia verbale che fisico.