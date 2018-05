Il ragazzo, di origini giapponesi, era partito insieme al padre mercoledì scorso da Zermatt ma sembra che i due non avessero l'attrezzatura adatta per affrontare il ghiaccio

Un ragazzo giapponese di 17 anni è morto dopo essere caduto in un crepaccio profondo 12 metri, sul versante Nord del massiccio del Monte Rosa, in Svizzera. Sembra che il giovane, accompagnato dal padre, non avesse l’attrezzatura adatta per affrontare il ghiaccio.

Monte Rosa, 17enne muore in un crepaccio

Il ragazzo, domiciliato nel Canton Zurigo, era partito insieme al padre mercoledì scorso da Zermatt, per raggiungere capanna Monte Rosa a 2883 metri di altezza, in zona elvetica. I due hanno raggiunto la meta dopo aver attraversato il ghiacciaio di Gornergletscher con scarpe e ramponi. Il guardiano del rifugio, vedendo l’equipaggiamento, aveva consigliato loro di rientrare a Zermatt.