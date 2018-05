L'assalitore, un 21enne ceceno, è stato neutralizzato. "La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue ma non cede un millimetro ai nemici della libertà", ha commentato il presidente Macron

Una nuova notte di terrore per Parigi. Nei pressi dal teatro dell’Opera, un uomo ha accoltellato alcuni passanti al grido di Allah Akbar. Il bilancio finale è di una morto, una donna, e 4 feriti: si tratta di due feriti gravi, un uomo di 34 anni che era stato trasportato d’urgenza al Georges Pompidou, e una donna di 54 anni, e due feriti in modo lieve, una 26enne e un 31enne.

La polizia è intervenuta con prontezza abbattendo l’assalitore, un ceceno di 21 anni. I suoi genitori sono stati fermati. Lo hanno reso noto fonti vicine all’inchiesta. L’Isis ha subito rivendicato l’attacco. Il piano omicida dell’uomo si è consumato nell’affollata rue Saint-Augustin. Diversi passanti sono stati pugnalati a ripetizione scatenando così il panico in tutto il secondo arrondissement. In tutto, l’assalitore ha colpito 5 persone. Altre quattro sono state coinvolte.

Parigi, una notte di sangue e terrore nei pressi dell’Opéra

La polizia è intervenuta prima con un taser e poi con proiettili veri. L’uomo ha affrontato gli agenti gridando “uccidetemi o vi ammazzo!”. Addosso non aveva nulla nessun documento, sembra neppure un cellulare. Il procuratore della Repubblica Francois Molins, ha annunciato che è la procura antiterrorismo ad indagare “visto che diverse persone hanno udito l’uomo gridare Allah Akbar“.

Al momento, però, si ignora ancora l’identità e gli eventuali collegamenti che l’aggressore avrebbe avuto con la rete islamista. Attraverso il suo organo di propaganda Amaq, l’Isis ha comunque rivendicato l’attacco, precisando che è stato messo a segno da “un soldato” dello Stato islamico.

Parigi, Macron: “Non arretreremo di un millimetro”

Come sempre, sono subito circolati in rete i primi video su Twitter che mostrano il terrore di una città colpita per l’ennesima volta nel suo cuore pulsante: grida di panico, gente che si stende a terra o che si rifugia nei ristoranti. In molti hanno bloccato le porte dall’interno dei locali.

“La Francia paga ancora una volta il prezzo del sangue ma non cede un millimetro ai nemici della libertà”, ha commentato il presidente Emmanuel Macron. “Il mio pensiero va alle vittime e ai feriti, oltre che ai loro cari. Mi congratulo a nome di tutti i francesi per il coraggio dei poliziotti che hanno neutralizzato il terrorista”, ha twittato.

Foto da Twitter.