Tanti assenti eccellenti. Intanto Hamas spera di ottenere l'estensione delle violenze alla Cisgiordania e a Gerusalemme est, l'apertura di brecce nella barriera e la cattura di militari

Giornata ad alta tensione a Gerusalemme per l’apertura dell’ambasciata Usa nel 70esimo anniversario della nascita dello Stato di Israele. Domenica sono arrivati anche Ivanka Trump e il marito e la città santa è stata blindata. Ma solo quattro paesi dell’Ue (Austria, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca) parteciperanno alla cerimonia.

La decisione di Donald Trump è stata duramente contestata dal mondo arabo, dai palestinesi, dall’Onu e da gran parte della comunità internazionale, Ue compresa. La preoccupazione comune, è che questo segni la fine della soluzione a due Stati. Dal canto suo, il premier Benjamin Netanyahu definito “storica e coraggiosa” la mossa di Trump.

Gerusalemme, la reazione della comunità internazionale

Gli inviti partiti dal ministero degli Esteri sono stati circa 800: 86 erano per i diplomatici e 33 hanno accettato. Non ci saranno, secondo i media, né la Russia né l’Egitto. Numerose le bandiere israeliane e americane e i cartelloni inneggianti a Trump. Ma la nuova sede, in attesa dei lavori di costruzione, è ospitata dall’attuale consolato Usa.

Intanto Hamas, per quella cha ha ribattezzato “La marcia del ritorno“, ha chiamato a raccolta oltre 100mila palestinesi perché si ammassino lungo una dozzina di punti di attrito sul confine, forzino i recinti, e superino di slancio le linee militari di protezione predisposte da Israele.

Gerusalemme, il piano bellicoso di Hamas

Venerdì centinaia di palestinesi hanno distrutto parte del valico commerciale di Kerem Shalom. Inutile quindi l’appello dell’Olp agli americani “a revocare la loro disastrosa e irresponsabile decisione di muovere l’ambasciata nella Gerusalemme occupata”.

Hamas spera di ottenere l’estensione delle violenze alla Cisgiordania e a Gerusalemme est, l’apertura di brecce nella barriera e la cattura di militari. Israele teme lo scenario di una folla che corra verso i soldati. Al suo interno potrebbero esserci veicoli, motociclette e uomini armati. Saranno giorni lunghissimi.