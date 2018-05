L'uomo, secondo quanto si è appreso, è sicuramente caduto dall'impalcatura, morendo per i gravi traumi riportati. Il cantiere non è stato posto sotto sequestro

Non è ancora chiara la dinamica della morte di un uomo trovato senza vita in un cantiere edile a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Sul posto, assieme agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Secondo quanto si è appreso, la vittima non sarebbe un operaio impiegato nel cantiere. Si tratta comunque di un italiano che aveva i documenti in tasca.

Verona, uomo cade da impalcatura: è giallo

Il cadavere è stato scoperto dai muratori all’apertura del cantiere, in una zona residenziale del paese alle porte di Verona. I carabinieri che hanno avviato le indagini al momento non escludono nessuna ipotesi.

L’uomo, secondo quanto si è appreso, è sicuramente caduto dall’impalcatura, morendo per i gravi traumi riportati. Il cantiere non è stato posto sotto sequestro.