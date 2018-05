I medici avevano consigliato all'uomo di sottoporsi a test specifici per controllare la possibile presenza di intolleranze ai farmaci antibiotici

Test allergici fatali per uomo di 51 anni morto all’ospedale Torrette di Ancona. Un accertamento autoptico è stato disposto dalla direzione media, anche su richiesta del direttore del reparto, per accertare le cause del decesso.

La terapia antibiotica aveva causato un’eruzione cutanea

Il 51enne si era sottoposto circa sei mesi fa a un intervento chirurgico all’ospedale Torrette. Tuttavia era emerso un problema collaterale: la terapia antibiotica alla quale si era sottoposto aveva causato un’eruzione cutanea.

Gli stessi medici avevano consigliato all’uomo di sottoporsi a test specifici per controllare la possibile presenza di intolleranze ai farmaci antibiotici. Accertamenti a cui lo stesso si era sottoposto proprio ieri mattina nel reparto di Allergologia.