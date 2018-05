Parole destinate a scalpore quelle di Le Roi Michel, all'epoca nel comitato organizzatore del Mondiale francese

La figura di Michel Platini, nel corso degli anni, è divenuta sempre più controversa, in seguito alle accuse di corruzione che, di fatto, lo hanno estromesso dallo scenario politico del calcio, proprio quando aspirava a succedere a Blatter come presidente FIFA. Stavolta, è lo stesso ex fuoriclasse a far parlare di sé, con delle dichiarazioni choc che rapidamente hanno fatto il giro del mondo: “Ai tempi del Mondiale del 1998 – quando Le Roi era capo del comitato organizzatore – abbiamo fatto un piccolo trucchetto per avere in finale Brasile-Francia, la partita che tutti desideravano”.

“Se Francia e Brasile avessero chiuso al primo posto i rispettivi gruppi – prosegue Platini ai microfoni di France Bleu – si sarebbero potute incontrare solo nella finalissima di Parigi. Pensate che gli altri paesi quando hanno organizzato il Mondiale non abbiano fatto altrettanto? “.

Insomma, parole destinate a gettare ulteriori ombre sulla figura di Platini, e a creare scalpore tra gli addetti ai lavori e non solo. Il Mondiale del 1998, effettivamente, vide la tanto attesa finale vinta dalla Francia di Zidane e Deschamps per 3-0, in una gara condizionata dal misterioso malore accusato da Ronaldo nel pomeriggio in hotel.