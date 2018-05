La docenta è stata trasportata al pronto soccorso in stato di shock

Un quattro sulla pagella della figlia ha innescato la rabbia di una madre di Viareggio che ha aggredito un’insegnante di storia e filosofia. La docente è stata prima strattonata per un braccio e poi afferrata per il collo dalla donna, che l’attendeva fuori ricevimento presso il Liceo classico Carducci.

Il ‘Tirreno’ e la ‘Nazione’ hanno riportato la versione dei genitori della studentessa: la figlia avrebbe ricevuto un voto “immeritato” perché sarebbe stata presa in antipatia dalla professoressa la quale, avrebbe adottato diverse misure di valutazione nei confronti degli studenti.

Viareggio, docente in stato di shock

Secondo Mario Cristiano Regali, dirigente scolastico dell’Istituto, si sarebbe trattato di un’aggressione sia verbale che fisica, come raccontato dalla stessa docente in una telefonata successiva: “La signora – ha spiegato – era verbalmente molto aggressiva: accusava l’insegnante di avercela con la figlia e di fare favoritismi. Il tutto mentre il marito cercava di calmarla, anzi in un paio di occasioni sono dovuto intervenire io stesso”.

“Dal canto suo la professoressa ha dato la massima disponibilità a interrogare nuovamente la ragazza non essendo ancora terminato l’anno scolastico. Sono uscito dalla stanza, insieme con l’insegnante e, fino a quel punto, l’aggressione fisica non c’era stata – ha continuato il dirigente scolastico -. Poi, la donna, anche mentre scendeva dalle scale ha continuato a minacciare l’insegnate che era rimasta ferma sul pianerottolo dove c’era anche altro personale. Intorno alle 14.30 ho poi ricevuto una telefonata nella quale la professoressa mi ha riferito di essere stata aggredita”.

La docenta è stata trasportata al pronto soccorso in stato di shock e, al momento, starebbe valutando la possibilità di fare denuncia per quanto avvenuto.