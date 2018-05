Il 66% dei britannici, però, non seguirà la cerimonia

È arrivato il giorno tanto atteso del Royal Wedding: oggi il principe Harry e Meghan Markle diranno il fatidico sì alla cappella di St. George al castello di Windsor.

Anche se pare che il 66% dei britannici non seguirà la cerimonia, le nozze hanno attirato l’attenzione mediatica a livello mondiale e non mancano le dirette tv, o sui social, per cercare di catturare ogni dettaglio delle nozze.

Se la famiglia reale sarà presente al completo, tranne l’ultimo figlio di William e Kate, dalla parte di Meghan ci sarà solo la madre. I fratellastri hanno espresso la volontà di non assistere alle nozze e il padre è malato, tanto che l’attrice andrà all’altare accompagnata da Carlo, il futuro re e futuro suocero.

Occhi tutti puntati sul vestito di Meghan, ma anche sull’acconciatura, il suo stato d’animo, la sua camminata… insomma a partire dalle 12 ogni singolo particolare verrà analizzato e giudicato.