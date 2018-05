Secondo il racconto della vittima, a turno hanno abusato di lei, presa a morsi, picchiata e minacciata con un coccio di bottiglia. Alla fine della violenza di gruppo, la donna è stata scaricata in strada

È caccia a due bengalesi, a Roma. Giovedì scorso una 44enne è stata caricata con forza su una Panda rossa da due stranieri, probabilmente bengalesi, mentre, all’una di notte, attendeva il bus alla fermata di Rebibbia. Sotto la minaccia di un coltello la donna è stata portata in una zona isolata nei pressi del casello A1 di Guidonia: qui ha subito violenza dai due sequestratori e da altre due persone. Come riporta ‘Il Messaggero’, la procura di Tivoli indaga per stupro di gruppo ed è caccia al branco. Al vaglio le telecamere per individuare la targa della vettura e i responsabili della violenza.

La ricostruzione della 44enne

Secondo la ricostruzione fornita dalla donna, uno dei due uomini sembrava alterato da alcol e droga e, dopo il rifiuto alle avances, con il complice l’ha caricata a forza sull’auto e portata, sotto la continua minaccia di un coltello, all’uscita del casello per Guidonia, sotto un cavalcavia, dove ad attenderli c’erano altri due uomini, anch’essi dall’apparente età di 30 anni e della stessa nazionalità.

A turno hanno abusato di lei, presa a morsi, picchiata e minacciata con un coccio di bottiglia. Alla fine della violenza di gruppo, la donna è stata scaricata in strada.