Si comincia giovedì 24 maggio con l'andata della doppia sfida tra Entella e Ascoli, playoff al via sabato 26

Archiviata la regular season di Serie B con l’incredibile promozione diretta del Parma, figlia del pari del Foggia al 90′ sul campo del Frosinone, e la drammatica retrocessione del Novara, è il momento di passare alla seconda fase del campionato, che attraverso playoff e playout determinerà la terza squadra promossa nella massima serie e la quarta condannata a retrocedere in Lega Pro.

Il format è quello ormai consolidato, con un playout su andata e ritorno tra la quartultima e la quintultima della stagione regolare, in questo caso Virtus Entella e Ascoli, che nel giro di una settimana si contenderanno l’ultimo posto utile per la permanenza in cadetteria.

Il calendario playout

Virtus Entella-Ascoli giovedì 24 maggio ore 20:30

Ascoli-Virtus Entella giovedì 31 maggio ore 20:30

Diverso, come di consueto, il quadro dei playoff, che prevede sei squadre a contendersi un posto in paradiso. Nel turno preliminare saranno le squadre dalla quinta all’ottava posizione ad affrontarsi in gara unica, con fattore campo a favore della formazione meglio piazzata in classifica. Le due sfide saranno rispettivamente Bari-Cittadella (6a-7a) e Venezia-Perugia (5a-8a).

Da questi due incroci usciranno le squadre che, stavolta su andata e ritorno, si contenderanno con la terza e la quarta classificata della regular season, Frosinone e Palermo i due posti in finale, anch’essa da giocare nell’arco dei 180 minuti, con ritorno sul campo della squadra che nelle 42 giornate di campionato aveva ottenuto il miglior piazzamento in classifica.

Il calendario playoff

Turno preliminare

Bari-Cittadella sabato 26 maggio ore 18

Venezia-Perugia domenica 27 maggio ore 20:30

Semifinali

Bari/Cittadella-Frosinone martedì 29 maggio ore 20:30 (A)

Venezia/Perugia-Palermo 30 mercoledì maggio ore 20:30 (B)

Frosinone-Bari/Cittadella sabato 2 giugno ore 20:30 (A)

Palermo-Perugia/Venezia domenica 3 giugno ore 20:30 (B)

Finale

Vincitrice A-Vincitrice B giovedì 7 giugno ore 20:30

Vincitrice B-Vincitrice A domenica 10 giugno ore 20:30 (fattore campo a favore della squadra meglio piazzata)