I titolari ricevono una e-mail apparentemente proveniente da Poste Italiane, in realtà si tratta di un modo per sottrarre credenziali e accedere ai conti correnti, prosciugandoli

I titolari di BancoPosta o di Postepay ricevono una e-mail apparentemente proveniente da Poste Italiane, in realtà si tratta di una truffa online per sottrarre credenziali e poter così accedere ai conti correnti, prosciugandoli. Sulla pagina Facebook della polizia postale è scattata l‘allerta, inoltre lo “Sportello dei diritti”, associazione dei consumatori, invita i clienti a fare attenzione a possibili messaggi fraudolenti.

BancoPosta e Postepay, allarme truffa online

Sulla pagina Facobook “Commissariato di PS On Line – Italia” si legge un post che recita “Fai attenzione che SBLOCCA CONTO = VUOTA CONTO” e allega uno screenshot del tipico messaggio di truffa inviato. I clienti sono invitati a cliccare su un link per sbloccare il proprio conto, in questo modo hacker e truffatori ricevono informazioni per accedere ai conti e prelevare l’importo. I messaggi fraudolenti possono arrivare sia su e-mail che su smartphone, tablet e pc.

Il consiglio sempre valido è quello di prestare la massima attenzione ad ogni messaggio che giunge e cestinarlo immediatamente, una volta accertato il contenuto truffaldino. Bisogna non aprire mai link e allegati e non fornire i propri dati personali o bancari, per non cadere in tranelli telematici, soprattutto perché Poste Italiane non utilizza queste modalità per le procedure o le comunicazioni destinate alla clientela.

Arriva anche un sostegno per i clienti. “Ma l’aumento costante delle truffe di questo tipo – spiega Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti – è così preoccupante che è necessario che l’ente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze intervenga con ulteriori misure per garantire ancor maggior sicurezza dei propri prodotti. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgervi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi”.