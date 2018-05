La decisione nasce in seguito ad un'indagine svolta dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Chieti, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo dell'Aquila

Ouahbi Ahmed Taib, un cittadino marocchino di 34 anni residenza a San Salvo, in provincia di Chieti, ha ricevuto un “rifiuto di ingresso e soggiorno in area Schengen” per motivi di sicurezza nazionale.

Marocchino allontanato per “sicurezza nazionale”

